Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm - Brand in Mehrfamilienhaus

Ober-Olm (ots)

15.02.2021, 15:54 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus wurde am Montagnachmittag gegen 15:54 Uhr im Bitzer Pfad in Ober-Olm eine 79-jährige Frau verletzt. Nach ersten Feststellungen brach das Feuer in der Küche der obersten Wohnung aus. Nachbarn hatten den Brandgeruch im Haus bemerkt und konnten die Bewohnerin aus dem Obergeschoss in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Küche bekämpfen, bevor das Feuer auf andere Räumlichkeiten übergriff. Die Wohnung der Geschädigten ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Durch die Kriminalpolizei Mainz wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist zum bisherigen Ermittlungsstand noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell