Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Kraftrad gestohlen

Mainz-Weisenau (ots)

13.02.2021, 15:55 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstagnachmittag gegen 15:55 Uhr in Mainz-Weisenau ein Motorrad. Der Dieb konnte die "Yamaha" samt seiner Abdeckplane trotz des Lenkradschlosses von der Abstellörtlichkeit in der Kannengasse stehlen. Die Abdeckplane wurde durch die Polizei bei der Anzeigenaufnahme im benachbarten Parkhaus der Hohlstraße aufgefunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell