Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim - Einbruch in Einliegerwohnung

Mainz-Laubenheim (ots)

10.02.2021, 19:15 Uhr - 10.02.2021, 19:30 Uhr

Am vergangenen Mittwoch kam es im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 19:30 zu einem Einbruch in eine Einliegerwohnung in der Rheintalstraße. Die unbekannten Täter drangen über ein Fenster in die Wohnung ein, durchwühlten diese und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Bei dem Versuch weitere Türen des Einfamilienhauses aufzuhebeln, scheiterten die Einbrecher jedoch, sodass sie dann die Flucht ergriffen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell