Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtaschenräuber auf der Flucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend (25.10.2020) eine 20 Jahre alte Frau in der Kornwestheimer Straße überfallen und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Die 20-Jährige war gegen 20.00 Uhr mit einem 25-jährigen Begleiter in Richtung Freihofstraße unterwegs, als der unbekannte Mann sich von hinten näherte. Er entriss ihr die Handtasche und rannte in Richtung Poppenweiler Straße davon. Die Fahndungsmaßnahmen, bei der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen ergebnislos. Der Räuber soll zwischen 27 und 35 Jahre alt und etwa 190 Zentimeter groß sein. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer dunkelblauen Jeanshose und schwarzen Turnschuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

