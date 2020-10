Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Beschleunigtes Verfahren gegen Rauschgifthändler

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (24.10.2020) im Bereich der Unterführung der Stadtbahnhaltestelle Rathaus einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben. Der Mann sollte gegen 20.15 Uhr einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Unmittelbar vor der Kontrolle beobachteten die Beamten, dass der Mann einen Gegenstand in einem Mülleimer entsorgte. Bei einer sofortigen Nachschau konnten mehrere verkaufsfertig abgepackte Einheiten Marihuana aufgefunden werden. Für den 34-jährigen gambischen Staatsangehörigen stellte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Antrag auf einen Haftbefehl sowie zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens. Der Haftbefehl wurde durch den Haftrichter in Vollzug gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell