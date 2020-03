Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Trickdiebin bestiehlt Seniorinnen

Borken (ots)

Gleich zwei Seniorinnen sind Donnerstag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Im ersten Fall hatte eine ältere Frau ihren Rollator in den Kofferraum geladen, als eine jüngere Frau ihre vermeintliche Hilfe anbot. Die Trickdiebin verwickelte die Seniorin gegen 11.45 Uhr am Kapitelshaus in Borken weiter ins Gespräch, obwohl diese ihre Hilfe ablehnte. Der Kofferraum, in dem auch die Handtasche der älteren Dame stand, war zur Zeit der Unterhaltung geöffnet. Im Nachhinein stellte die Frau fest, dass die Unbekannte unbemerkt das Portemonnaie gestohlen hatte.

Bei dem zweiten Vorfall wartete eine Seniorin auf einen Bus in Borken. Eine junge Frau verwickelte die ältere Dame in ein Gespräch, welches sie im Bus fortsetzte. Die Seniorin wollte an der Van-Bodelschwingh-Straße gegen 12.30 Uhr aussteigen, hatte jedoch Probleme dabei. Die Unbekannte half ihr beim Aussteigen und begleitete sie bis ins Haus. Dort nutzte sie einen unbeobachteten Moment aus und entwendete mehrere Schmuckstücke. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen kann nicht ausgeschlossen werden, da die Personenbeschreibungen ähnlich sind: weiblich, südländisches Erscheinungsbild, circa 1, 60 Meter, etwa 20 Jahre alt, lange schwarze Haare, schlank, schwarze Jacke und braune Schuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: (02861) 9000.

Die Polizei warnt vor äußerst geschickten Dieben. Bewahren Sie ihre Wertsachen immer sicher auf und gewähren Sie fremden Personen keinen Zugriff auf ihr Portemonnaie und in ihr Gebäude. Es gibt sämtliche Varianten von Trickdiebstählen. Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt! Als Angehörige sollten Sie ältere Personen in ihrem Verwandtenkreis über Trickdiebstähle informieren. Denn die Diebe sehen es auf ältere Menschen (60 Jahre und älter) ab. Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, informieren Sie Angehörige und die Polizei.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

