Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit Falschgeld bezahlt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 19-Jähriger hat am Samstag (24.10.2020) gegen 01.30 Uhr in der Böheimstraße bereits zum wiederholten Mal alkoholische Getränke bei einem Lieferservice bestellt. Da er bei den letzten Bestellungen mit Falschgeld bezahlt hatte und die Betreiberin ihn an der Stimme wiedererkannt hatte, informierte sie die Polizei. Der 19-Jährige konnte in der Folge durch zivile Polizeibeamte festgenommen werden. Er führte auch diesmal wieder falsche Geldscheine mit sich. Der deutsche Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

