Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Frontalzusammenstoß verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Unfall in der Karl-Kloß-Straße ist am Freitagnachmittag (23.10.2020) ein Gesamtsachschaden von rund 70.000 Euro entstanden. Der 36 Jahre alte Fahrer eines Hyundai war gegen 14.30 Uhr in der Karl-Kloß-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer Linkskurve stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Citroen eines 46-Jährigen zusammen. Dabei verletzten sich der 46-jährige Beifahrer des Citroens, der zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, sowie der 36-jährige Hyundai-Fahrer. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Da durch den Zusammenstoß Kraftstoffe aus den Fahrzeugen ausliefen, sperrten die Beamten die Fahrbahnen in beide Richtungen bis die Feuerwehr die Stoffe gebunden hatte. Die Sperrung dauerte bis etwa 15.45 Uhr an.

