POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.10.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Auf das Fahrbahnbankett gekommen, im Acker gelandet

Rund 5.000 Euro Sachschaden entanden bei einem Unfall am Dienstag gegen 18 Uhr, auf der Kreisstraße 2822 bei Höhefeld. Ein 35-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Kreisstraße, als er mit seinem Pkw kurz vor Höhefeld vermutlich auf das Fahrbahnbankett kam. In der Folge übersteuerte der Fahrer nach links und verlor die Kontrolle über seinen Audi. Der Pkw schanzte eine Böschung hoch, überschlug sich und streifte einen Baum. Das Auto kam schließlich auf einem Acker zum stehen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa. 5.000 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Assamstadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines Mitsubishi Colt nach einem Verkehrsunfall in Assamstadt. Am Mittwoch, gegen 22.10 Uhr, war eine 43-Jährige mit ihrem Audi auf der Krautheimer Straße in Assamstadt unterwegs. An der Einmündung der Rengerhäuser Straße kam ihr ein Mitsubishi entgegen. Die beiden Pkw gerieten seitlich aneinander, woraufhin die Fahrerin des Audi anhielt. Der gesuchte Mitsubishifahrer setzte seine Fahrt jedoch ungehindert fort. Aufgrund der aufgefundenen Unfallspuren könnte es sich bei dem unfallbeteiligten Auto um einen Mitsubishi Colt Z30, Baujahr 2004-2012, in Rot handeln. Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens werden Zeugen, sowie der Fahrer des Mitsubishi Colt gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: 12.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Ein 57-Jähriger missachtet am Mittwochmorgen die Vorfahrt einer 43-Jährigen was einen erheblichen Sachschaden zur Folge hatte. Der Fahrer eines VW wollte gegen 7 Uhr von der Uhlandstraße kommend auf die Buchener Straße einbiegen. Hierbei übersah dieser vermutlich die von rechts kommende Fahrerin eines Audi. Es kam zur Kollison zwischen den beiden Pkw, wobei ein Sachschaden von 12.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

