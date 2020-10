Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der B 292 im Bereich der Helmstädter Straße in Aglasterhausen. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr auf der Helmstädter Straße in Aglasterhausen in Richtung B 292, wo er nach links in Richtung Mosbach weiterfahren wollte. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Unfallbeteiligten, welcher auf der B 292 in Richtung Sinsheim fuhr. Der vermeintliche Unfallverursacher kam leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Walldürn: Verkehrsunfall mit Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstag um 16 Uhr auf der B 47 zwischen Rippberg und Schneeberg. Ein Audi-Fahrer fuhr in Richtung Schneeberg und wollte einen vor ihm fahrenden LKW überholen. Er übersah dabei vermutlich den entgegenkommenden BMW des Unfallbeteiligten und prallte frontal in diesen. Die Fahrer der beteiligten Autos kamen leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser. Die B 47 war während der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen einer Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 06281 90 40 bei der Polizei Buchen zu melden.

