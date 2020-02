Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit vereinten Kräften unfallflüchtigen Pkw-Fahrer ermittelt (00/1202)

Speyer (ots)

12.02.2020, 21:45 Uhr

Ein 33-Jähriger aus Rheinzabern befuhr am Donnerstag gegen 21:45 Uhr die Verlängerung der Landauer Straße und kollidierte im Bereich der Auffahrt auf die B9 in Richtung Germersheim mit einer dortigen Leitplanke. An dieser entstand dadurch ein Schaden von über 3000EUR. Dennoch setzte der Unfallverursacher in seinem Fiat Punto seine Fahrt bis zum Tankhof Schwegenheim fort, von wo aus er einen Abschleppdienst verständigte. Da der Auftrag kurz darauf bereits wieder durch ihn storniert wurde, schöpfte der Abschleppdienst Verdacht und verständigte die Polizei. Diese konnten das im Frontbereich massiv beschädigte Fahrzeug am Tankhof Schwegenheim feststellen. Zudem konnte die Unfallstelle ausfindig gemacht werden, an welcher auch das Frontkennzeichen des verunfallten Fahrzeugs aufgefunden wurde. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth konnten dann an der Halteranschrift den 33-Jährigen antreffen, der seine Fahrereigenschaft den Beamten gegenüber einräumte und zudem unter Alkohol-/ und Drogeneinfluss stand. Bei dem Mann wurde deshalb eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

