POL-S: Frauen offenbar belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte/-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (22.10.2020) einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Haltestelle Neckartor onaniert zu haben. Ein weiterer Mann, der bislang unbekannt ist, hat in der Nacht zum Freitag (23.10.2020) in der Stadtbahnlinie U 14 eine 23 Jahre alte Frau belästigt.

Eine unbekannte Frau beobachtete gegen 16.45 Uhr an der Haltestelle Neckartor, wie der 40-Jährige mutmaßlich onanierte. Sie sprach Polizeibeamte an, die den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht vorläufig festnahmen. Die Frau hatte sich in der Zwischenzeit entfernt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 40-Jährigen wieder auf freien Fuß.

Die 23-jährige Frau, die gegen 01.35 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U 14 Richtung Mühlhausen saß, bemerkte kurz vor der Haltestelle Freibergstraße den Unbekannten, der sein Glied entblößt hatte und offenbar ebenfalls onanierte. Möglicherweise stieg der Unbekannte an der Haltestelle Stöckach in die Bahn. Die 23-Jährige verließ die Bahn und rief die Polizei. Der Unbekannte soll zirka 175 bis 185 Zentimeter groß sowie etwa 35 bis 45 Jahre alt sein und eventuell einen Dreitagebart haben.

Zeugen, insbesondere die Frau, die den Vorfall an der Haltestelle Neckartor gemeldet hatte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

