Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Ein 50 Jahre alter Fußgänger hat am Donnerstagabend (22.10.2020) die Rotenwaldstraße überquert und ist anschließend mit einem einbiegenden Auto zusammengestoßen. Der 50-Jährige ging gegen 19.30 Uhr aus Richtung Reinsburgstraße über die Rotenwaldstraße. An dieser Stelle befindet sich kein Fußgängerüberweg. Nachdem er den Grünstreifen und eine der beiden dahinterliegenden Fahrbahnen passiert hatte, stolperte er aus bislang unbekannter Ursache auf den linken Fahrstreifen zurück. Dabei stieß er mit dem Smart eines 54-Jährigen zusammen, der in diesem Moment aus der Reinsburgstraße nach links in die Rotenwaldstraße einbog. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Fußgänger, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

