Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pizzabote beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (23.10.2020) einen 39 Jahre alten Pizzalieferanten ausgeraubt und sind anschließend geflüchtet. Der 39-Jährige wollte gegen 01.45 Uhr in der Kaiserslauterer Straße bestellte Speisen und Getränke im Wert von rund 80 Euro ausliefern. Vor dem Haus passten mehrere junge Männer den 39-Jährigen ab. Zwei der Täter hielten den Mann fest, während weitere Unbekannte sich an den Waren im Kofferraum bedienten. Die Männer flüchteten anschließend unerkannt. Sie werden beschrieben als 20 bis 25 Jahre alt und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

