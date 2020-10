Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht, Kupferdraht von Firmengelände entwendet & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Schwaikheim: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Eine 23-jährige Frau befuhr am Dienstagmorgen gegen 9:45 Uhr mit ihrem Ford die Landesstraße 1140 von Schwaikheim in Richtung Ludwigsburg. Kurz vor Zillardtshof kam ihr ein weißer Sportwagen entgegen, der eine Fahrzeugkolonne überholte. Nur durch eine eingeleitete Vollbremsung konnte sie eine Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug verhindern. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des weißen Sportwagens bzw. auf den Pkw geben können. Insbesondere die Autofahrer, die überholt wurden, werden als Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

Welzheim: Kupferdraht von Firmengelände entwendet

Bisher unbekannte Diebe begaben sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf ein Firmengelände in der Silcherstraße und entwendeten etwa 500 kg Kupferdraht sowie drei Stahlgitterboxen. Der Wert des entwendeten Diebesgutes wird auf über 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Schorndorf: Unfallflucht

In der Rosengartenstraße verursachte zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer einen Unfall. Er beschädigte beim Vorbeifahren einen dort geparkten Pkw Skoda, an dem ein Sachschaden von 500 Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete und zeigte den Vorfall nicht an. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallflüchtigen Autofahrer erbittet die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Murrhardt: Auffahrunfall

10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 7.30 Uhr ereignete. Eine 29-jährige Fiat-Fahrerin befuhr die Fornsbacher Straße und fuhr infolge Unachtsamkeit auf das Auto eines vorausfahrenden Audi-Fahrers auf. Verletzt wurde hierbei niemand.

