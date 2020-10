Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden: Vorfahrt missachtet

Eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mini wollte am Montag gegen 15:30 Uhr von der Osterstraße auf die Olgastraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 23-jährigen Mercedes-Fahrers, der die Olgastraße entlangfuhr. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Winnenden: Zeugen nach Unfall gesucht

Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr im Kreuzungsbereich Waiblinger Straße / Brückenstraße / Weidenstraße. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Opel Astra fuhr die Waiblinger Straße in Richtung B14 entlang. Zeitgleich bog ein 39-jähriger Audi-Fahrer von der Brückenstraße nach links auf die Waiblinger Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Unklar ist bislang allerdings, wer zum Unfallzeitpunkt "grün" hatte und wer die rote Ampel missachtet hat. Das Polizeirevier Winnenden sucht daher dringend Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Plüderhausen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Samstagabend, 19:30 Uhr und Montagmorgen, 6:30 Uhr einen in der Mühlstraße geparkten Mercedes Vito und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Plüderhausen: Pkw vs. Fahrrad - Audi-Fahrer gesucht

Ein 39-jähriger Mann war am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf der Straße Am Marktplatz in Richtung Brückenstraße unterwegs. Ein in selber Richtung fahrender Audi-Fahrer übersah den Radfahrer und streifte ihn, daraufhin stürzte der Radfahrer. Beim anschließenden Gespräch gab der 39-Jährige mehrfach an, dass er nicht verletzt wurde und sein Fahrrad ebenfalls nicht beschädigt sei. Erst später bemerkte er, dass er doch verletzt wurde und begab sich in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun den bisher unbekannten Audi-Fahrer. Laut Angaben des Radfahrers handelte es sich beim Pkw evtl. um einen grauen Q3. Der Fahrer soll etwa 32 Jahre alt, klein mit kräftiger Statur und schwarzen Haaren sein. Er bzw. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Backnang: Auffahrunfall

Eine 39-jährige Fahrerin eines VW Passats befuhr die Sulzbacher Straße in Richtung B 14. An der Einmündung bremste ein vorausfahrender Mercedes-Fahrer nochmals bei der dortigen Grünpfeilregelung abrupt ab, woraufhin die 39-Jährige nicht mehr stoppen konnte. Beim Aufprall entstand an den beiden Autos Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kernen im Remstal: 9-jähriger Bub beim Unfall leicht verletzt

Ein 9-jähriger Junge fuhr am Montag kurz nach 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Waiblinger Straße. Er verlor die Kontrolle und stürzte. Hierbei fiel er gegen die Front eines vorbeifahrenden Autos und verletzte sich leicht. An dem Pkw Ford Kuga entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Fellbach: Einbahnstraßenregelung missachtet

Ein ortsunkundiger Fahrer eines Pkw der Marke Iveco verursachte am Montagmittag in der Hinteren Straße einen Unfall, bei dem ein Roller-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 25-jährige Autofahrer verpasste das Abbiegen in die Weimerstraße woraufhin er in der Einbahnstraße verbotswidrig rückwärtsfuhr. Er übersah hierbei den nachfolgenden Fahrer eines Motorrollers, der dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Eine 52-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Montag kurz vor 10 Uhr die Stuttgarter Straße und ordnete sich versehentlich auf eine Linksabbiegespur ein. Als sie dies bemerkte wechselte sich nach rechts und übersah hierbei einen Pkw Opel. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

