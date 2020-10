Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lebenspartnerin beim Streit schwer verletzt - Baumaterial entwendet - Autos beschädigt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Althütte: Auto zerkratzt

Auf einem Parkplatz in der Hauptstraße wurde ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Vandale zerkratzte die Lackierung an dem Pkw Opel auf der linken Fahrzeugseite und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Freitagabend und Samstagvormittag verübt wurde, nimmt die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 entgegen.

Murrhardt: Baumaterial entwendet

Auf dem Gelände einer Firma in der Chemnitzer Straße wurde am Wochenende mehrere Rollen Kaltselbstklebebahnen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Es wird davon ausgegangen, dass diese auf Grund des Gewichts mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Winnenden: Im Streit Lebenspartnerin schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung wurde am Sonntagabend eine 39-jährige Frau von ihrem Lebenspartner schwer verletzt. Der Streit zwischen den beiden eskalierte zwischen 22 Uhr und 24 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in Winnenden. Nach bisherigen Erkenntnissen fügte der 53-jährige Tatverdächtige seiner Partnerin durch körperliche Gewalt die Verletzungen zu. Nach der Auseinandersetzung verließ das Opfer die gemeinsame Wohnung und nahm ärztliche Hilfe in Anspruch. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei nach der Anzeigeerstattung an der gemeinsamen Wohnung angetroffen, wo er zunächst widerstandslos vorläufig festgenommen wurde. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach den polizeilichen Sofortmaßnahmen wurde der Tatverdächtige im Laufe des Montags wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Schwaikheim: Leitungen aus Rohbau entwendet

Bisher unbekannte Diebe begaben sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in einen im Rohbau befindlichen Gebäudekomplex in der Bismarckstraße und entwendeten aus diesem insgesamt 84 Kupferkabel in einer Länge von jeweils ca. 26 Metern. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Welzheim: Außenspiegel mutwillig beschädigt

Ein bisher unbekannter Täter schlug oder trat zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag gegen den rechten Außenspiegel eines in der Blumenstraße geparkten Daimler und richtete hierdurch rund 500 Euro Sachschaden an. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell