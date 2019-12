Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker waren in der Nacht zu Donnerstag in der Pfaffstraße am Werk. Am Morgen stellte eine Anwohnerin fest, dass an ihrem Pkw die Fahrzeugtüren geöffnet waren. Den Wagen hatte sie am Tag zuvor auf der Straße vor ihrem Anwesen abgestellt. Offenbar hatten sich unbekannte Täter über Nacht Zugang zum Innenraum verschafft; ersten Überprüfungen zufolge fehlen Bargeld, ein USB-Stick sowie eine Taschenlampe, die im Wageninneren lagen. Weitere Gegenstände, die aus dem Auto stammten, wurden bei der Spurensuche auf einem Nachbargrundstück gefunden. Die Täter hatten sie dort offenbar weggeworfen.

Auch aus der benachbarten Königstraße wurde am Donnerstagmorgen ein versuchter Autoaufbruch gemeldet. Auch hier hatten sich unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht. Der Besitzer fand den Mercedes SLK am Morgen mit zersplitterter Seitenscheibe vor - außerdem hatte der rechte vordere Kotflügel eine große Delle. In den Innenraum sind die Täter offenbar nicht eingedrungen; gestohlen wurde nichts. Zurück blieb aber der angerichtete Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von mehreren hundert Euro.

Nicht weit davon entfernt war ein dritter Tatort, der am Donnerstagmorgen der Polizei gemeldet wurde: Auch in der Medicusstraße wurde über Nacht an einem Ford Focus eine Scheibe eingeschlagen - aber nichts aus dem Wageninneren gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.40 Uhr, im Bereich Medicus-, König- und Pfaffstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

