POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Einbruch, Unfälle

Aalen: Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 34 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag zu. Gegen 16.20 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Pkw Opel von einem Parkplatz kommend, auf die Alte Heidenheimer Straße ein. Dabei übersah sie die Radfahrerin, die ihrerseits den Fuß-/Radweg in die falsche Richtung befuhr. Die 34-Jährige wurde vom Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Abtsgmünd-Untergröningen: Opferkasse entwendet

Unbekannte entwendeten aus der Christuskirche am Schloßberg zwischen Samstagvormittag, 11.30 Uhr und Sonntagmorgen, 6.30 Uhr zwei Opferkassen, wobei die Täter eine der Kassen aus der Wand rissen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Ellwangen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Montagabend kurz vor 18 Uhr stellte ein 29-Jähriger seinen Pkw Renault auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße ab. Da er das Fahrzeug dabei nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Neuler: Vorfahrt missachtet

Zwei leicht verletzte Pkw-Lenker und ein Sachschaden von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr ereignete. Mit seinem Pkw Citroen bog ein 71-Jähriger zur Unfallzeit von der Burghardsmühle kommend, auf die Kreisstraße 3234 ein, wo er die Vorfahrt eines 45 Jahre alte Ford-Fahrers missachtete, der seinerseits aus Richtung Leinenfirst kam. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Neben dem Rettungsdienst rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Neuler mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Pkw Nissan beschädigte eine 76-Jährige am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr einen in der Nikolaistraße abgestellten Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Haller Straße übersah ein 49-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr den Pkw VW einer 53-Jährigen und streifte diesen mit seinem Lkw. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Am Montagabend drang zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr ein Unbekannter in eine Wohnung in der Aalener Straße ein, nachdem er das gekippte Fenster aufgedrückt hatte. Der Täter durchwühlte das Zimmerappartement und entwendete Arzneimittel, rund 75 Euro Bargeld und einen MP3-Player. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heuchlingen: Nach Unfall abgehauen

An der Einmündung Küferstraße / Hauptstraße streifte der Fahrer eines Kleinbusses am Montagabend gegen 21.45 Uhr beim Abbiegen den Pkw Audi eines 39-Jährigen. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, konnte jedoch von dem 39-Jährigen verfolgt werden, der ihn in Holzleuten antraf, nachdem der Kleinbus wegen eines Schadens am Vorderreifen nicht mehr weiterfahren konnte. Bei dem folgenden Gespräch fiel dem Audi-Fahrer auf, dass der Verursacher nach Alkohol roch. Dieser händigte dem 39-Jährigen seinen Führerschein und Fahrzeugschein aus und verließ die Örtlichkeit unter dem Vorwand ein Warndreieck aufstellen zu wollen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Heuchlingen: 10.000 Euro Sachschaden

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 45-Jährige am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr verursachte. Mit ihrem Pkw VW bog sie an der Einmündung Hauptstraße / Schechinger Straße nach links ab, obwohl eine 43-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot entgegenkam. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieben beide Autofahrerinnen unverletzt.

