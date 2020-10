Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Frau stirbt nach Sturz

Aalen (ots)

Gegen 16:30 Uhr am Montag stürzte eine bislang unbekannte Frau von einem Parkhaus in der Bahnhofstraße in den Tod. Polizeibeamte versuchten noch die Frau an der Unglücksstelle zu reanimieren. Der alarmierte Rettungsdienst verbrachte die Unbekannte in ein Krankenhaus, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

