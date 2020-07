Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autokennzeichen geklaut

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Hochspeyer sind am Montag an zwei Autos die amtlichen Kennzeichen gestohlen worden. Unabhängig voneinander meldeten sich am Abend zwei Fahrzeugbesitzer, deren Wagen über Tag in der Bahnhofstraße abgestellt waren. Beide stellten am Abend fest, dass unbekannte Täter jeweils das hintere Kennzeichen abmontiert und mitgenommen haben. Vermutlich hatten sie es auf die TÜV-Plakette abgesehen - in beiden Fällen war die Plakette noch bis 2022 gültig.

Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wer sich zwischen 8:20 und 19:30 Uhr an den Autos zu schaffen gemacht hat, können sich unter Telefon 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern melden. |cri

