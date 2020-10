Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall durch medizinischen Notfall, zerstochene Reifen, Diebstähle

Ellwangen: Autofahrer gegen einen Baum gefahren und verstorben

Am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr war ein 70-jähriger Opel-Fahrer von Rötlen kommend auf einem Gemeindeverbindungsweg in Richtung L1060 unterwegs. Dabei kam er vermutlich in Folge eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal auf einen Baum. Der 70-Jährige wurde durch zwei vorbeikommende Autofahrer aus seinem Fahrzeug gezogen und bis zum Eintreffen eines Notarztes reanimiert. Der Notarzt versuchte ebenfalls den Verunfallten zu reanimieren, musste allerdings dann den Tod des Mannes feststellen. Der Opel fing durch den Verkehrsunfall Feuer und brannte letztlich vollständig aus. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Gemeindeverbindungsweg von der L1060 nach Rötlen musste während der Einsatzmaßnahmen vorübergehend gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Dienstagmorgen wurde auf dem Gelände des Baubetriebshofes in der Oberbettringer Straße vier Reifen eines Aufsitzrasenmähers zerstochen. Es entstanden mehrere hundert Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Weitere Diebstähle

Wie gestern berichtet, wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag Diebstähle in Böbingen bekannt. Mittlerweile mussten zwei weitere Diebstähle registriert werden. Sowohl in der Adlergasse als auch in der Stauffenbergstraße begab sich vermutlich derselbe Dieb in unverschlossene Pkw und entwendete aus dem Mercedes sowie Ford eine Geldbörse sowie Bargeld. Der Polizeiposten Heubach erbittet nach wie vor unter Telefon 07173/8776 um Hinweise auf den Dieb. Eventuell gibt es auch noch weitere Geschädigte, die sich noch nicht gemeldet haben. Auch diese werden gebeten, sich zu melden.

