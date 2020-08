Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Konz (ots)

Konz. Am Samstag, den 22.08.2020 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurde in der Granastraße in Konz auf einem Parkplatz gegenüber des Bahnhofs Mitte ein Pkw beschädigt. An einem dort abgestellten VW Golf wurde ein Reifen zerstochen. Für Hinweise zur Tataufklärung wenden sie sich bitte an die Polizei in Konz (06501/92680).

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz



Telefon: 06501/92680

pwkonz@polizei.rlp.de



