Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gartenhütten aufgebrochen - Zeugen gesucht - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Zeugen für Unfall gesucht

Bereits am vergangenen Mittwoch gegen 07:25 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Schillerstraße, an der Abzweigung zur Beuerlbacher Straße, für welchen das Polizeirevier Crailsheim nun Zeugen sucht. Eine 38-jährige Lenkerin eines PKW Honda befuhr die Schillerstraße und wollte von hier nach links auf die Beuerlbacher Straße abbiegen. Hierzu ordnete sie sich hinter einem Ford Focus eines 18-Jährigen auf der Abbiegespur ein. Angeblich weil ein Rettungswagen mit Sondersignal entgegenkam setzte der Ford-Fahrer sein Fahrzeug zurück und prallte dabei gegen den stehenden Honda. Hierbei entstand an dem Honda ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: An Ampel aufgefahren

Am Montag um 13:30 Uhr befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Ellwanger Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung zur Dr.-Bareilles-Straße musste die vorausfahrende 46-jährige Citroen-Lenkerin an einer roten Ampel anhalten. Die nachfolgende 20-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Oberrot: Gartenhütten aufgebrochen

Zwischen Samstag, 26.09. und Mittwoch, 07.10.20 wurde in der Hohenhardtsweiler Straße eine Gartenhütte aufgebrochen. Aus der Gartenhütte wurde ein Werkzeug-Trolley im Wert von etwa 100 Euro entwendet.

Des Weiteren wurde eine Gartenhütte im Gewann Spitzen ebenfalls aufgebrochen und hieraus eine Motorsäge der Marke Stihl MS310, ein Stromaggregat der Marke Güde GHS 2800 und eine Motorsense der Marke Fuxtec im Gesamtwert von etwa 530 Euro entwendet. Der Zeitraum für diese Diebstähle lässt sich auf Donnerstag, 24.09. bis Samstag, 03.10.20 eingrenzen.

Hinweise auf die beiden Einbrüche bzw. den Verbleib des Diebesgutes nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Schwäbisch Hall: PKW überschlägt sich

Am Dienstag um kurz nach Mitternacht befuhr ein 18-Jähriger mit seinem PKW Opel Astra die Kreisstraße 2669 von Wielandsweiler in Richtung Bibersfeld. Auf Höhe der Abzweigung Sittenhardt kam das Fahrzeug ins Rutschen. Der 18-Jährige reagierte wohl zu heftig mit dem Lenkeinschlag, so dass sein Fahrzeug ins Schleudern kam und sich letztendlich überschlug. Der PKW kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell