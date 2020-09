Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Weil am Rhein: Auto fährt in Unfallstelle - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Wie vermeldet kam es am Samstag, 05.09.2020, auf der A5 zunächst zu einem Auffahrunfall auf der A5. Während die beiden Fahrzeuge auf der Überholspur stehen blieben, erkannte ein heranfahrender Peugeot-Fahrer die Gefahrenstelle zu spät und fuhr auf einen Audi auf. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt. Nun sucht die Autobahnpolizei Zeugen zu dem ersten Auffahrunfall, bei welchem es beim Sachschaden blieb. Nach Angaben von Zeugen soll sich eine weiße Mercedes-A-Klasse mit Lörracher Zulassung auf dem rechten Fahrstreifen, also neben den beiden dann verunfallten Fahrzeugen befunden haben, dessen Fahrerin oder Fahrer wird nun als Zeuge gesucht und wird gebeten sich unter 07621 9800-0 zu melden.

Ursprungsmeldung: Weil am Rhein: Auto fährt in Unfallstelle - zwei Schwerverletzte und erheblicher Sachschaden

Am Samstag, 05.09.2020, gegen 22.25 Uhr, ereignete sich auf der A5, zwischen der Anschlussstelle Weil am Rhein und dem Autobahndreieck in Fahrtrichtung Norden ein Auffahrunfall auf der Überholspur. Hierbei kam es zu einer leichten Berührung zweier Fahrzeuge. Nach dem Unfall blieben die Autos auf der Überholspur stehen. Diese Gefahrenstelle erkannte ein herannahender 25-jähriger Peugeot-Fahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf einen Audi auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-Jährige und seine 23-jährige Beifahrerin erheblich verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 60.000 Euro. Die A5 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

