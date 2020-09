Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Fahren ohne Fahrerlaubnis // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - Während einer Verkehrskontrolle am 8. September 2020, um 18:50 Uhr, missachtete ein algerischer Pkw-Fahrer die Haltezeichen der Polizei und flüchtete in Richtung Ihringen. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte der graue Mercedes, A-Klasse, auf der L114 in Höhe Bahnübergang gestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das spanische Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben ist. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der 49-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Fahrzeugführer, die zuvor regelwidrig überholt und/oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 zu melden. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann wegen sämtlicher ihm zur Last gelegten Delikte angezeigt.

