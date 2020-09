Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

March - Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einem hellen Kleintransporter der Marke Toyota. Der Vorfall ereignete sich am 8. September 2020, in der Zeit von 07:10 Uhr bis 17:15 Uhr, in March-Buchheim, Einmündung Am Untergrün/In der Reis. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel. 07667 9117-0, in Verbindung zu setzen.

