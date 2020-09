Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Umkirch - Ein betagter Autofahrer wollte am 8. September 2020, gegen 10:45 Uhr, seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Umkirch abstellen. Als er in eine freie Parklücke einfuhr, rutschte er jedoch vom Pedal und fuhr gegen einen Baum. Dieser stürzte auf zwei weitere Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Baum musste von der Freiwilligen Feuerwehr Umkirch entfernt werden.

