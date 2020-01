Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 26. Januar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl:

Wolfenbüttel, Am Rehmanger, 25.01.20, 15:00 Uhr

Drei georgische Staatsbürger wurden dabei beobachtet, wie sie diverse Alkohol- und Drogerieartikel aus einem Supermarkt entwendeten. Wert des Diebesgutes ca. 250 Euro.

Diebstahl unter erschwerenden Umständen (Versuch):

Cremlingen, Wanneweg, 23.01.20, 09:00 Uhr - 25.01.20, 08:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Reihenhaus einzudringen. Der Versuch misslang, nach bisherigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an das PK Wolfenbüttel unter 05331-9330.

