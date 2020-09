Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen des Krad Netzwerks der Polizei in Südwestfalen.

Meinerzhagen/Lüdenscheid (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes aus dem Märkischen Kreis führten am Sonntag (06.09.2020), in der Zeit von 12 Uhr - 20 Uhr, in einem groß angelegten Einsatz Geschwindigkeits- und technische Kontrollen zeitgleich auf mehreren überörtlichen Straßen in Meinerzhagen und Lüdenscheid durch.

Auf der L 539 in Meinerzhagen-Willertshagen wurden insgesamt 2816 Fahrzeuge (davon 306 Kräder) durch das Messfahrzeug registriert, von denen 442 Verkehrsteilnehmer (davon 38 Kräder) die zugelassene Geschwindigkeit von 60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften überschritten.

"Spitzenreiter" an dieser Stelle war ein Motorradfahrer aus Hagen, der mit 108 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro,1 Monat Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle auf der L 694 im Bereich der Klamer Brücke in Lüdenscheid wurden 435 Fahrzeuge (davon 72 Kräder) überprüft. Hier überschritten insgesamt 147 Verkehrsteilnehmer (davon 10 Kräder) die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung (24 km/h zu schnell) wurde durch den Fahrer eines VW-Beetle aus dem Märkischen Kreis begangen.

An dieser Kontrollstelle konnten die Beamten einen 58 Jahre alten Motorradfahrer aus Lüdenscheid überprüfen, der seit 2011 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer dritten Geschwindigkeitskontrolle auf der B 54 in Lüdenscheid-Brügge wurden weitere 2435 Verkehrsteilnehmer (davon 223 Kräder) durch das Messfahrzeug registriert, wobei insgesamt 35 Fahrzeugführer die zugelassene Geschwindigkeit von 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften (davon 3 Kräder) überschritten. Bei 3 Fahrzeugführern war die Geschwindigkeitsüberschreitung so hoch, dass entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden mussten. Der schnellste Verkehrsteilnehmer stammte aus dem Märkischen Kreis und passierte die Messstelle mit 75 km/h - ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80 EUR sowie 1 Punkt im Fahreignungsregister.

Neben der Ahndung der Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden bei insgesamt 9 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt, die zur Anzeige gebracht wurden. Während an 2 Motorrädern die Reifenprofiltiefe nicht mehr ausreichend war, konnten darüber hinaus 2 Motorradfahrer angetroffen werden, an deren Maschinen die Abgasanlagen manipuliert worden waren. Sie mussten ihre Anlagen vor Ort demontieren und konnten ihre Fahrt daher nicht fortsetzen. Auch gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Die Beamten konnten ferner einen 18 Jahre alten Verkehrsteilnehmer aus Essen am Steuer eines VW Golf antreffen, der bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten in seiner Person aufwies. Nachdem der Drogenvortest positiv auf Kokain verlief, musste der Essener der Polizeidienststelle in Lüdenscheid zugeführt werden, wo ihm eine entsprechende Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Bußgeld in Höhe von 500 EUR, 1 Monat Fahrverbot sowie 2 Punkte im Verkehrszentralregister.

Im Verlauf des Schwerpunkteinsatzes wurde darüber hinaus noch ein 21-Jähriger Lüdenscheider durch die Beamten kontrolliert, bei dem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt werden konnte. Gegen diese Person wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

