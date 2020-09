Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schaden an Verkaufshütte angezeigt.

Neuenrade (ots)

Unbekannte versuchten am Wochenende, eine Verkaufshütte Am Stadtgarten aufzuhebeln. Am Freitag stand die Bude noch unbehelligt am Platz der Generationen, am Sonntagmittag bemerkte die Inhaberin den Schaden an der verbogenen Seitenwand. Ein Zeuge hatte am Samstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht drei etwa 16 bis 18 Jahre alte Personen beobachtet, die sich zwischen Buden und Karussell aufhielten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02392/9399-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell