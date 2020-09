Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Berechtigte vertreibt Einbrecher.

Hemer (ots)

Einbrecher durch Zeugin vertrieben Am Samstag, 05.09.2020, gegen 5 Uhr, wollte eine junge Frau an einem Haus Auf dem Hohenstein "Nach dem Rechten sehen". Als sie vor dem Haus ihr Fahrzeug abgestellt hatte, sah sie dunkle Schatten im Haus und hörte Stimmen. Sie sah zwei Schatten aus dem Hause in der Dunkelheit des Gartens verschwinden. Mit der alarmierten Polizei wurde festgestellt, dass unbekannte Einbrecher die Kellertür aufgehebelt hatten und sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht hatten. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

