Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch angezeigt.

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

In der Nacht vom 05.09 zum 06.09. 2020 brachen unbekannte Täter in ein Zimmer eines Geschädigten in einem Haus in der Eichendorfstraße ein. Die Täter nahmen Bargeld und eine Filmkamera mit. Der Sachschaden ist eher gering. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Altena erbeten.

