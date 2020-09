Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Und noch mehr Arbeit am Wochenende.

Iserlohn/Letmathe (ots)

Ein 43-jähriger Iserlohner stürmte am Freitag gegen 21.45 Uhr in einen Supermarkt am Mühlentor und schlug mit einem Schraubendreher in der einen Hand auf einen 37-jährigen Mann ein. Das Opfer schützte sich, indem er eine Kiste vor sich hielt. Der 43-jährige bestreitet den körperlichen Angriff. Der andere Mann habe schlecht über seine Familie geredet. Die Polizei stellte bei dem alkoholisierten Tatverdächtigten einen Schraubendreher und Betäubungsmittel sicher. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Einer 83-jährigen Frau wurde am Samstag beim Einkaufen in der Iserlohner Innenstadt das Portemonnaie vom Rollator gestohlen. Gegen 13 Uhr hatte sie in einem Geschäft an der Ecke Friedrichstraße/Karlstraße bezahlt und ging über die Wermingser Straße. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Die Polizei warnt: Wertsachen sollten immer direkt am Körper - zum Beispiel in Innentaschen von Mantel oder Jacke - getragen werden.

Am Freitagmorgen stellte ein Geschädigter Am Westhang fest, dass in sein Haus über die Terrassentür eingebrochen worden war. Die Täter waren in der Nacht ins Haus gekommen und hatten im Nachgang einen auf dem Stellplatz stehenden Peugeot aufgebrochen und ebenfalls durchsucht. Die Täter hatten es auf persönliche Gegenstände und Bargeld abgesehen. Der Sachschaden ist nicht unerheblich.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und/oder verdächtigen Personen im Bereich Sümmern in der Nacht zum vergangenen Freitag nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Gelber Dobolo gestohlen In der Nacht vom 05.09. zum 06.09. entwendeten unbekannte Diebe den am Starenweg abgestellten gelben Fiat Dobolo mit dem amtlichen Kennzeichen MK-LD 389. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und/oder den Dieben nimmt auch die Polizei in Iserlohn entgegen.

Hochwertiges Pedelec geklaut In der Nacht zum Samstag wurde das schwarze Stevens E-Cayolle mit einem ABUS Schloss gesicherte Rad aus dem Hinterhof der Hallstraße entwendet.

Letmathe Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, setzten unbekannte Täter einen Papiercontainer am Gymnasium an der Aucheler Straße in Brand. Ein aufmerksamer Rollerfahrer hatte die Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Ermittlungen dauern an.

Lössel /Stürberg Kiste Bier geklaut Am frühen Morgen des heutigen Montags, gegen 03:50 Uhr, entwendete eine männliche Person aus einer dortigen Garage eine Kiste Bier. Täterbeschreibung: männlich, ca. 175 cm groß, dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinwiese zu den Brandstiftern und dem Bierkistendieb nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell