Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei aufgenommen.

Balve (ots)

Aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich am Freitag gegen 20 Uhr an der Hauptstraße eine Schlägerei. Als die Polizei eintraf, standen etwa 20 Jugendliche vor einem Imbiss. Nach den ersten Vernehmungen waren mindestens drei junge Männer in die körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Die Polizei erteilte Platzverweise und schrieb Anzeigen gegen die drei 16- bis 18-Jährigen aus Balve und Neuenrade. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Der Dritte hatte ein zerrissenes T-Shirt zu beklagen.

