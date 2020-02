POL-NMS: 200203-2-pdnms Festnahme nach PKW-ED, NMS

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster/Am Sonntagabend (21.51 Uhr) stellte der Eigentümer eines Grundstücks in der Innenstadt von Neumünster, eine fremde Person auf seinem Grundstück fest, die um den PKW, einem Taxi, schlich. Er sprach die Person an, die daraufhin in unbekannte Richtung flüchtete. Bei der Inaugenscheinnahme des PKW stellte der Eigentümer fest, dass eine Scheibe an dem Taxi eingeschlagen worden war und dass der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt wurde. Entwendet wurde jedoch nichts. Der Polizei gelang es im Rahmen der Fahndung, die Person, bei der sich um einen 19jährigen Neumünsteraner handelt, festzunehmen.

