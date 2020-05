Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Zwei Gaststätteneinbrüche

Nettetal-Lobberich: (ots)

Zwei Einbrüche in Gaststätten gab es im Laufe der Nacht zu Donnerstag auf der Marktstraße. In beiden Fällen verschafften sich die Einbrecher nach Aufhebeln eines Fensters Zugang in den Schankraum. Im ersten Fall erbeuteten sie offensichtlich nichts. In der zweiten Gaststätte brachen sie Spielautomaten auf und entnahmen das Bargeld. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (462)

