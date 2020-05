Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Tönisvorst/Willich: Traktorkonvoi passierte den Kreis ohne Probleme Dank des Verständnisses der übrigen Verkehrsteilnehmer

Kempen/Tönisvorst/Willich: (ots)

Bei noch etwas frischen Temperaturen und strahlend blauem Himmel starteten die Traktoren, vielfach zu zweit und häufig auch mit "Jungbauern" besetzt, in Kerken. Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Viersen und Bezirksdienstbeamte -unterstützt von Polizeikradfahrern des Verkehrsdienstes Kleve- sorgten zunächst im Bereich Kleve und anschließend im Kreis Viersen über den Kempener Außenring nach St. Tönis für einen sicheren Ablauf. Hier schlossen sich weitere Landwirte mit ihren Traktoren aus dem Kreis Viersen dem Tross an. Von dort ging es dann gemeinsam in Richtung Willich. Bis auf den Umstand, dass die Bahnschranken an Nüss Drenk die Kolonne kurzfristig teilte, gab es keine unerwarteten Störungen, so dass der inzwischen auf ca. 1 km Länge angewachsenen Konvoi etwas später als geplant gegen 07.45 Uhr an der Bereichsgrenze kurz vor Korschenbroich an die Neusser Polizei übergeben werden konnte. Großes Kompliment an die zumeist sehr geduldigen "Wartenden", die den Tross auch an Einmündungen, die nicht stetig durch Polizisten gesperrt werden konnten, problemlos passieren ließen./ah (459)

