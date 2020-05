Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zeugen gesucht ; Radlerin nach Verkehrsunfall flüchtig

Tönisvorst (ots)

200527- Tönisvorst-Vorst: Zeugen gesucht ; Radlerin nach Verkehrsunfall flüchtig

Bei einem weiteren Radlerunfall in Vorst am heutigen Tag gegen 17.45 wurde ein 45-jähriger aus Tönisvorst leicht verletzt. Der Mann war auf dem Radweg in Richtung Oedt fahrend mit einer entgegen kommenden Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die Radlerin , nach Zeugenaussagen eine ca. 20 jährige junge Frau, die nur englisch sprach und mit einem Mountainbike unterwegs war, fuhr aber ungeachtet des Unfalls weiter. Die Radlerin hatte rote, gelockte Haare und war zur Unfallzeit mit einem roten Oberteil bekleidet. Die Polizei Viersen bittet um Hinweise unter Telefon 02162-377/0.

