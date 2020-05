Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Einladung zur Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach zu "Todesfall in Viersener Kindertagesstätte - Tatverdächtige in Untersuchungshaft"

Viersen/Mönchengladbach: (ots)

Wie bereits berichtet, ist es in einer städtischen Kindertageseinrichtung in Viersen am 21. April 2020 zu einem Notarzteinsatz gekommen, da ein Kind nicht mehr atmete. Die Polizei wurde am 29. April 2020 darüber informiert. Das Mädchen verstarb am 4. Mai 2020 im Alter von drei Jahren. Eine 25-jährige Tatverdächtige Erzieherin befindet sich seit Mittwoch, 20. Mai 2020, wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Mönchengladbach laden ein zu einer gemeinsamen Pressekonferenz, um weitere Details bekannt zu geben. Die Ermittlungen sind noch nicht vollumfänglich abgeschlossen. Die Pressekonferenz findet statt am Donnerstag, 28.05.2020, 14.00 Uhr, im Polizeipräsidium Mönchengladbach, Krefelder Straße 55, 41066 Mönchengladbach, Vortragsraum an der Kantine, Erdgeschoss.

Ein Hinweis aufgrund der derzeitigen Situation: Wir verstehen, dass ein großes mediales Interesse und emotionale Betroffenheit in der Bevölkerung besteht. Da wir aber derzeit in Zeiten des Coronavirus bitten wir um dringende Beachtung folgender Maßgaben:

- Es sind, wie immer, ausschließlich Pressevertreter zugelassen.

- Bitte tragen Sie einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz.

- Bitte halten Sie bestmöglichen Abstand untereinander.

- Bitte kommen Sie nur mit so vielen Mitarbeitern eines Mediums wie unbedingt nötig. Durch die derzeitige Grundsituation ist der Platz trotz des größten Raumes sehr begrenzt.

- Bitte melden Sie sich unbedingt schriftlich unter der E-Mailadresse pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de unter Angabe des Mediums, der Anzahl der unabdingbar notwendigen Mitarbeiter sowie deren Vor- und Nachnamen und telefonischer Erreichbarkeit an. Anmeldungen bis Mittwoch, 10 Uhr.

- Bitte nutzen Sie den Desinfektionsspender im Foyer des Präsidiums. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Polizei Mönchengladbach. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222/ah (454)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell