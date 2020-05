Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Bike-Fahrer nach Eigensturz schwer verletzt

Tönisvorst (ots)

Nach einem Eigensturz mit seinem E-Bike muss ein 88-jähriger aus Mönchengladbach schwer verletzt in einem Krankenhaus bleiben. Der Senior war am heutigen Mittwoch gegen 15.15 Uhr in Vorst vom Kreisverkehr auf den Radweg der Straße "Am Sportplatz" abgebogen und hatte diesen dann wieder verlassen, um auf der Straße zwei langsamere Radler zu überholen. Beim Wiederauffahren auf den Radweg kam er dann ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

