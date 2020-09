Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche angezeigt.

Halver (ots)

In der Zeit vom 05.09., 18:30 Uhr - 06.09., 09:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter - vermutlich mittels eines Kuhfußes - das Garagentor eines Geschädigten in der Südstraße aufzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl. Die Polizei sicherte Hebelspuren.

In der Industriestraße wurde ebenfalls in der Nacht vom 05.09. zum 06.09. ein Gartenhaus aufgebrochen und diverses Angelmaterial, Solarleuchten und zwei Solarkollektoren entwendet.

Am Zaunkönigweg wurde in der Nacht zum Freitag eine Garage aufgebrochen und ebenfalls hochwertiges Angelzubehör entwendet. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell