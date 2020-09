Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebe beobachtet

Emsdetten (ots)

Am Dreihuesweg sind am späten Sonntagabend (06.09.2020) Diebe beobachtet worden. Ein Zeuge sah um 22.40 Uhr auf der Straße einen PKW stehen, dessen Motor weiter lief. Aus dem Wagen stiegen zwei dunkel gekleidete Gestalten aus, die nun zu einem geparkten PKW gingen. An dem Auto schraubten sie beide Kennzeichen ab und nahmen sie mit. Anschließend stieg das Duo wieder in den dunklen PKW, möglicherweise handelte es sich um einen Ford KA, in dem der Fahrer sitzen geblieben war. Der PKW fuhr über die Reckenfelder Straße in Richtung Greven davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

