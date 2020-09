Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Horstmar und Burgsteinfurt, Einbruchsdelikte

Hörstel, Horstmar, Burgsteinfurt (ots)

Ort: Hörstel, Merschgarten, Einfamilienhaus Zeit: 04.09.2020, zwischen 20 Uhr und 23.45 Uhr Unbekannte Täter haben in dem Einfamilienhaus in einer Wohnsiedlung in Bevergern sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Im Schlafzimmer entwendeten die Täter zwei Ringe aus einer Schmuckschatulle im Wert von rund 400 Euro. Sachbeschädigungen sind nicht bekannt. Die Einbrecher drangen vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Doppelflügelfenster in das Wohnhaus ein. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Horstmar, Stettiner Weg, Wohnung Zeit: Samstag, 05.09.2020, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 06.09.2020, 00.40 Uhr Unbekannte Täter haben sich durch den Kellereingang gewaltsam Zutritt zum Hausflur des Wohnhauses mit zwei separaten Wohnungen verschafft. Anschließend brachen sie in einer der beiden Wohnungen ein. Dort entwendeten sie unter anderem einen Laptop, einen Tablet-Computer, eine Spielkonsole, zwei Fotokameras, mehrere Schmuckstücke, einen Koffer sowie Bargeld. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Ort: Burgsteinfurt, Stegerwaldstraße, Wohnung Zeit: Samstag, 05.09.2020, 16.45 Uhr, bis Sonntag, 06.09.2020, 15.30 Uhr In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses sind Unbekannte eingestiegen, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Es gibt entsprechende Aufbruchsspuren. Die Tür war lediglich zugezogen, aber nicht verschlossen. In der Hochparterre-Wohnung stahlen die Täter zwei Laptops sowie eine Spielkonsole. Betroffen vom Diebstahl sind sowohl einer der drei Bewohner als auch zwei Bekannte. So wurde im selben Zeitraum das Auto eines der Bekannten, das vor der Wohnung am Fahrbahnrand geparkt war, beschädigt. Die hintere linke Scheibe war eingeschlagen und zwei Reifen waren durch Einstiche beschädigt worden. An der Haustür des Wohnhauses konnte die Spurensicherung der Polizei im Gegensatz zur Wohnungstür keine Einbruchsspuren erkennen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

