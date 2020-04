Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Brand in Gartenhaus

Haselünne (ots)

Am Donnerstagnachmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in den Fasanenweg ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war es dort zu einem Feuer in einer Gartenhütte gekommen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell