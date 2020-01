Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, verbotenes Straßenrennen auf dem Südring

Lengerich (ots)

Bei der Polizei in Lengerich hat sich ein Zeuge gemeldet, der am Sonntag (26.01.2020), gegen 18.10 Uhr, ein illegales Autorennen auf dem Südring beobachtet hatte. An diesem Rennen waren ein BMW und ein Mercedes beteiligt. Der Zeuge selbst war von der Warendorfer Straße kommend nach rechts auf den Südring abgebogen. Unmittelbar vor ihm bogen aus Richtung Kattenvenne kommend die beiden Fahrzeuge auf den Südring ab. Die beiden Pkw hielten dann nach 30 bis 40 Meter rechts auf dem Seitenstreifen an und ließen ihn vorbeifahren. Nach kurzer Zeit konnte der Zeuge im Rückspiegel beobachten, dass beide Fahrzeuge nebeneinander fuhren. Dann wurde der Zeuge im Bereich der Brücke Knemühlenstraße zunächst von einem der beiden Pkw überholt. Der zweite überholte dann unmittelbar danach. Die Geschwindigkeit lag dabei nach Einschätzung des Zeugen annähernd bei 180 Stundenkilometer. Der Abstand untereinander betrug nach Aussage des Zeugen geschätzt etwa einen bis zwei Meter. Die beiden Kontrahenten scherten wieder ein und mussten das Fahrmanöver abbrechen, weil Gegenverkehr auftauchte. Die beiden Pseudorennfahrer bogen dann nach rechts in das Gewerbegebiet Lohesch ab. Der Zeuge konnte detaillierte Angaben zu den Fahrzeugen machen, so dass die Halter der beiden Fahrzeuge feststehen. Es werden weitere Zeugen gesucht, die das illegale Autorennen unter Umständen aus dem Gegenverkehr beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell