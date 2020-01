Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht - Unfallbeteiligter wird gesucht -

Lengerich (ots)

Am Montag (27.1.2020) ereignete sich gegen 16.35 Uhr an der Helios-Klinik ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, der von Zeugen beobachtet wurde, touchierte beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Zeugen notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Die Beamten konnten den Fahrer aus Tecklenburg identifizieren. Der beschädigte parkende Pkw hatte aber zwischenzeitlich die Unfallstelle verlassen. Die Polizei sucht nun dieses Fahrzeug. Bei diesem Pkw könnte es sich um einen silber- oder graufarbenen Mercedes handeln, der hinten rechts beschädigt sein müsste. Die Polizei bittet den Fahrer und weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05481/ 9337 - 4515 zu melden.

