Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Hecke abgebrannt

Werlte (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Straße Hogen Brink zum Brand einer Tuja-Hecke gekommen. Der Grundstückseigentümer hatte das Feuer beim Abflämmen von Unkraut versehentlich verursacht. Er konnte die Flammen gemeinsam mit seinen Nachbarn selbstständig löschen. Bei einem damit verbundenen Sturz verletzte sich der Verursacher leicht am Knie.

