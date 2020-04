Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Gartenabfälle in Brand gesetzt

Osterwald (ots)

Am späten Donnerstagabend ist es an der Straße Zum Soermannsbach, zwischen 22.15 und 23.15 Uhr, zum Brand von Gartenabfällen in einem Waldstück gekommen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

