POL-EL: Lingen - Polizei kontrolliert Kontaktbeschränkungen

Lingen (ots)

Auch am Donnerstag setzte die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim die Corona-Kontrollen fort.

In Bad Bentheim wurden am Nachmittag durch das Ordnungsamt mehrere Personen im Schlosspark angetroffen. Drei der fünf Personen flüchteten. Die zwei Verbliebenen zeigten sich unkooperativ, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. Nach einer Personalienfeststellung wurden die Personen des Parks verwiesen.

Zwei Männer hielten sich in Lingen trotz Verbot auf einem Kinderspielplatz in der Straße Am Pulverturm auf. Auch ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. An der Rheiner Straße kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Freitag eine vierköpfige, nicht in einer häuslichen Gemeinschaft lebende, Personengruppe. In Lähden wurden auf einer Sportanlage und dem dort angrenzenden Schulgelände drei junge Männer angetroffen.

In Neubörger entzündeten bislang unbekannte Personen auf einem Feld ein nicht genehmigtes Osterfeuer. Diese Brauchtumsfeuer sind derzeit untersagt. Durch die Feuerwehr wurde eine Brandwache durchgeführt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Gegen die betroffenen Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

